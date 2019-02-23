На Донбассе на мине подорвался микроавтобус с людьми

В субботу, 23 февраля, в районе пункта пропуска «Еленовка» на мине подорвался микроавтобус Mersedes, в котором находились трое людей. Как выяснили журналисты «Фразы», трагедия произошла в т. н. «буферной» зоне между Украиной и «ДНР».

Как передают российские СМИ, в результате подрыва двое гражданских лиц погибли, еще один ‒ ранен.

Так, мужчина, который был за рулем микроавтобуса, скончался на месте, его мать ‒ позднее в лечебном учреждении. Еще один пассажир в тяжелом состоянии находится в Докучаевской больнице.

Позднее в сети появилось видео с места ЧП:

Как писала «Фраза», на Донбассе подорвался автомобиль полиции, погиб молодой майор.

Ранее на территории Луганской ТЭС нашли два тайника с минами и гранатометами.