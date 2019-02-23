На Киевщине бьют тревогу: в области орудует банда похитителей детей

Жители города Фастов Киевской области активно делятся в соцсетях информацией о злоумышленниках, которые средь бела дня пытаются похитить детей. Как выяснили журналисты «Фразы», на данный момент зафиксированы по меньшей мере три такие попытки.

Как передает FASTIV.TV, «схема» похищения выглядит следующим образом: к остановке общественного транпорта «подруливает» автомобиль с двумя мужчинами, один из которых приказным тоном требует от ждущего автобус ребенка немедленно сесть в машину.

Сообщается, что три таких случая зафиксированы на улице Европейской, Героев-танкистов и на Заречье. Кроме того, подобные «истории» имели место быть в Белой Церкви и Василькове.

К счастью, во всех случаях дети отказывались выполнять требования злоумышленников.

Как писала «Фраза», в Борисполе неизвестный едва не похитил ребенка среди бела дня.

Ранее в Киеве неизвестные похитили ребенка прямо на парковке.