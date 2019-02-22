На Одесчине прямо в больнице убили молодого мужчину

В одной из больниц города Измаила (Одесская область) произошло убийство. Как выяснили журналисты « Фр аз ы », «бытовой» конфликт между пациентами привел к убийству одного из них.

Как передает пресс-центр одесской областной полиции, что-то не поделили между собой два соседа по палате ‒ 28-летний житель Измаила и 53-летний житель Болградского района. Словесная перепалка закончилась тем, что мужчины спустились во внутренний дворик больницы с целью окончательного выяснения отношений.

Сообщается, что во время драки старший «товарищ» вытащил нож и нанес своему оппоненту несколько ударов в область живота. Несмотря на все усилия медиков, спасти жизнь потерпевшему не удалось.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Злоумышленнику грозит длительное тюремное заключение.

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