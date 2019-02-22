Кличко оговорился, рассказывая о смертности в больницах

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз оговорился. Как выяснили журналисты « Фр аз ы », конфуз произошел в прямом эфире телеканала NewsOne.

Так, рассказывая о достижениях столичной власти в области здравоохранения, Виталий Кличко перепутал статистические данные, тем самым полностью исказив суть фразы.

«Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь ‒ каждый второй. Это очень важно. Мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни», ‒ заявил городской глава.

Видео эпизода телепередачи опубликовала в своем Facebook журналист Татьяна Высоцкая.

Как писала « Фр аз а », Кличко рассказал, что будет с Киевом после потопа.

Ранее Виталий Кличко заявил, что Крещатик тоже «устал».