Кличко оговорился, рассказывая о смертности в больницах

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз оговорился. Как выяснили журналисты «Фразы», конфуз произошел в прямом эфире телеканала NewsOne.
Так, рассказывая о достижениях столичной власти в области здравоохранения, Виталий Кличко перепутал статистические данные, тем самым полностью исказив суть фразы.
«Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь ‒ каждый второй. Это очень важно. Мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни», ‒ заявил городской глава.
Видео эпизода телепередачи опубликовала в своем Facebook журналист Татьяна Высоцкая.
Как писала «Фраза», Кличко рассказал, что будет с Киевом после потопа.
Ранее Виталий Кличко заявил, что Крещатик тоже «устал».