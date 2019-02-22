В Днепре грузовик раздавил женщину: появилось видео момента ДТП (18+)

В пятницу, 22 февраля, в центре Днепра на проспекте Яворницкого грузовик раздавил женщину. Как выяснили журналисты «Фразы», появилось видео момента ДТП.

Как передает «Информатор», женщина скончалась на месте.

На кадрах видно, что погибшая выскочила буквально перед самой машиной, и водитель не успел ее заметить.

Ранее грузовик остановился перед пешеходным переходом, пропуская людей.

Однако женщина решила нарушить правила и попыталась проскочить в неположенном месте.

Видео 18+

Как писала «Фраза», на Львовщине местный судья насмерть сбил пешехода.

Ранее в Черкасской области грузовик с боеприпасами попал в ДТП.