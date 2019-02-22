Жертвами кровавого ДТП в Ровенской области стали три человека (18+)

В пятницу, 22 февраля, на трассе Киев-Чоп в Ровенской области близ села Грушвица произошло страшное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», погибли три человека.

По данным полиции, внедорожник Porsche Cayenne потерял управление на скользкой дороге, он вылетел на встречную полосу и врезался в Daewoo Sens – его водитель и два пассажира погибли на месте.

Также был госпитализирован пятилетний ребенок, находившийся в салоне.

В Porsche Cayenne были два человека – они не пострадали.

Появилось видео 18+ с места ДТП:

Как писала «Фраза», на Львовщине местный судья насмерть сбил пешехода.

Ранее в Черкасской области грузовик с боеприпасами попал в ДТП.