Возле одной из станций столичного метро нашли труп голой женщины (18+)

Рано утром пятницу, 22 февраля, в Киеве возле станции метро «Черниговская» рядом с колеей нашли труп женщины. Как выяснили журналисты «Фразы», тело было обнажено и лежало в канаве на куртке.

Как передает «Информатор», погибшей на вид 30-35 лет.

Сообщается, что «на теле были обнаружены следы насильственной смерти, а у рта была пена».

Полиция выясняет причины трагедии.

Появилось видео 18+ с места ЧП:

Как писала «Фраза», на киевской окраине утопился молодой парень.

Ранее появилось видео, как в Киеве едва не погибли фанатеющие от селфи школьницы.