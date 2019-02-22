Фальсификации протоколов, вмешательство власти в дела Церкви и рейдерские захваты: УПЦ о массовых нарушениях при «переходе» общин в ПЦУ

Информация о количестве религиозных общин Украинской Православной Церкви, перешедших в новую церковную структуру Украины, значительно преувеличена, в о всех регионах происходят массовые нарушения законодательства и оказывается давление на священников и верующих УПЦ.

Об этом шла речь на пресс-конференции: «УПЦ в 2019 году: факты, прогнозы, ответы» с участием представителей Украинской Православной Церкви, сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ.

«После того, как Константинопольский Патриархат выдал так называемый Томос непризнанным религиозным организациям, которые действуют в Украине, началось огромное давление с применением админресурса на общины Украинской Православной Церкви с принуждением менять свою конфессиональную принадлежность. В то же время можно громко заявить о том, что все эти огромные усилия админресурса не привели ни к каким значительным результатам», - отметил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря).

Владыка обнародовал статистику, согласно которой из УПЦ в новую украинскую Церковь перешли всего 36 общин.

«На сегодняшний день статистика четко говорит о том, что изменили конфессиональную принадлежность из 12 тысяч религиозных общин УПЦ лишь 36 общин. Еще 24 общины были перерегистрированы рейдерским силовым способом, и эти случаи будут обжалованы в суде. Около 250 случаев - это ситуации, где есть силовое противостояние и конфликт, который еще не привел ни к каким результатам, поэтому очевидно нельзя говорить о том, что эти общины изменили свою конфессиональную принадлежность», - сообщил архиепископ.

Он также отметил, что «по сравнению с 12 тысячами религиозных организаций, 36 случаев - в пределах статистической погрешности, и никак нельзя это охарактеризовать «лавиной переходов», как это часто можно слышать в спичах украинской власти и целого ряда чиновников».

В то же время в УПЦ заявляют о массовых нарушениях со стороны государственных органов, а также давлении на верующих и клириков УПЦ, связанном с изменением конфессиональной принадлежности.

«Мы сегодня сталкиваемся с рядом проблем в законодательстве в сфере государственно-церковных отношений. И даже несмотря на то, что наш законодательный орган Верховная Рада пытался принять новые законы, которыми облегчили путь рейдерского захвата культовых сооружений УПЦ. Часто - с применением силы», - отметил архиепископ Климент.

Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов подчеркнул, что переходы религиозных общин в новую Церковь «чисто технически» не могли происходить до февраля этого года.

«С начала этого года мы стали свидетелями сообщений в СМИ о «переходе», а на самом деле - захвате храмов УПЦ. В начале января это была цифра 70, потом стало 100, 150, 200, и сейчас нам сообщают о более 300 случаях якобы «переходов» в ПЦУ. Это не соответствует действительности хотя бы чисто по техническим моментам, ведь до 20 февраля отсутствовал механизм и возможность перехода для религиозных общин».

По словам юриста, ПЦУ была зарегистрирована только 30 января, то есть с юридической стороны, религиозные организации не могли переходить в несуществующую на бумаге религиозную организацию, «потому что юридически такого института не существовало».

В УПЦ признают, что на самом деле некоторые из религиозных общин Церкви добровольно переходят в ПЦУ, однако большинство случаев являются «антипереходами».

«Мы действительно зафиксировали случаи, когда религиозные общины заявляли об изменении конфессиональной принадлежности, и таких случаев насчитали 36. Все остальные случаи – это «антипереходы». Там собираются активисты, жители села, любые другие лица, которые решают вопросы изменения конфессиональной принадлежности религиозной общины», сказал протоиерей Александр Бахов.

Глава юридического отдела УПЦ отметил, что обычно такие собрания возглавляются представителями местной власти, и во время них принимаются решения об изменении подчиненности религиозных общин.

«С точки зрения Уголовного Кодекса, это – незаконные действия и рейдерский захват», - отметил главный юрист УПЦ.

В УПЦ обращают внимание на то, что случаи «фальсификации» собраний происходят даже в тех религиозных общинах, которые единодушно высказались в поддержку митрополита Онуфрия.

«С начала года почти во всех общинах УПЦ состоялись собрания, и в большинстве приходов было засвидетельствовано, что религиозная община должна остаться в религиозном объединении УПЦ под предстоятельством Митрополита Онуфрия. Вместо этого мы имеем случаи, когда религиозная община засвидетельствовала свое решение протоколом, об этом сообщили органам государственной власти, об этом знает сельский глава. Однако местные власти все равно собирают территориальную общину, которой ставят вопрос об изменении подчиненности, сам орган государственной власти принимает этот протокол, и на основании этого фальсифицированного протокола проводит регистрационные действия», - рассказал юрист.

Кроме того, в УПЦ отметили массовые случаи рейдерских захватов, в которых задействованы «лица в камуфляже».

«Мы также столкнулись с распространенным методом захвата храмов, когда приезжают лица в камуфлированной форме, которых трудно идентифицировать, они принадлежат – то ли к ветеранам АТО, то ли к полиции, то ли к националистическим организациям - и путем запугивания верующих пытаются изменить подчиненность религиозной организации», - рассказал протоиерей.

В свою очередь, глава Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич отметил, что на сегодня нет ни одной Поместной Церкви, которая признала ПЦУ.

«На данный момент нет ни одной Поместной Православной Церкви, которая готова была бы признать ПЦУ. Напротив, уже есть Церкви, которые заявили, что признавать ПЦУ не будут - это Польская Православная Церковь, это Сербская Православная Церковь, это Антиохийский Патриархат, которые уже приняли решение в своих Синодах».

Он отметил, что нет решений, но «есть отдельные высказывания» от представителей отдельных Православных Церквей, в частности Кипрской Православной Церкви и Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

«В частности, Митрополит Ростислав, Предстоятель Православной Церкви Чешских земель и Словакии, заявил, что ПЦУ признавать не будет и назвал главу новой Церкви самозванцем, поскольку он не имеет канонической хиротонии и не является действительным священником», - напомнил протоиерей Николай Данилевич, отметив, что в других Поместных Церквах еще решают вопрос признания новой украинской церковной структуры, но «такого желания признавать антизаконные, неканонические действия со стороны Константинопольского Патриархата при поддержке нашей власти мы не видим».

Ранее «Фраза» сообщала, что Министерство культуры определило Страстную пятницу последним днем переименования УПЦ.