Фура с кирпичами перевернулась прямо «под носом» у Кличко

В центре Киева произошло необычное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», груженая кирпичами фура Renault Magnum утром пятницы, 22 февраля, скатилась по улице Лютеранской на Крещатик и перевернулась напротив здания столичной мэрии.
Как передает «Информатор», никто не пострадал.
Инцидент произошел около 6-20 утра.
Сообщается, что оба водителя спали в машине, когда она сорвалась и полетела по крутой улице вниз. На своем пути фура ударила автомобиль Toyota, а также снесла дорожный знак и рекламный щит.
Причиной ДТП называют то, что у машины сорвало гидравлику.
Водители, находившиеся в машине, чудом не пострадали.
Появилось видео с места ДТП:
Как писала «Фраза», в Киеве произошло ДТП с бензовозом.
Ранее в Киеве произошло смертельное ДТП с фурой на молдавских номерах.