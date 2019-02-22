Фура с кирпичами перевернулась прямо «под носом» у Кличко

В центре Киева произошло необычное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», груженая кирпичами фура Renault Magnum утром пятницы, 22 февраля, скатилась по улице Лютеранской на Крещатик и перевернулась напротив здания столичной мэрии.

Как передает «Информатор», никто не пострадал.

Инцидент произошел около 6-20 утра.

Сообщается, что оба водителя спали в машине, когда она сорвалась и полетела по крутой улице вниз. На своем пути фура ударила автомобиль Toyota, а также снесла дорожный знак и рекламный щит.

Причиной ДТП называют то, что у машины сорвало гидравлику.

Водители, находившиеся в машине, чудом не пострадали.

Появилось видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Киеве произошло ДТП с бензовозом.

Ранее в Киеве произошло смертельное ДТП с фурой на молдавских номерах.