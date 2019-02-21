Посетители супермаркета в Ровно засняли крысу, взгромоздившуюся на пакеты с молоком

В Ровно посетители супермаркета обнаружили внутри торгового ряда молочного отдела крысу. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео опубликовал один из посетителей магазина.

Как сообщает ТСН, на кадрах можно видеть крысу с защемленным хвостом, которая сидит прямо на пакетах с молоком.

Как отмечается издание, дальнейшая судьба грызуна неизвестна, однако инцидентом уже заинтересовались специалисты Госпродпотребслужбы.

Как сообщала «Фраза», летом 2017 года в Киеве в одном из супермаркетов крупной сети покупатели обнаружили батон с червями внутри.