В одном из ресторанов Киева накрыли криминальную сходку во главе с россиянином

В среду, 20 февраля, в одном из киевских ресторанов накрыли криминальную сходку. Как выяснили журналисты «Фразы», тут задержали двух воров в законе и криминального авторитета по кличке Полузверь из РФ.

Как написал в «Фейсбуке» заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, тут же «был обнаружен вор в законе Нодар Руставский», а также его «сторонники».

По его словам, другой вор в законе, Тенго Гальский, несмотря на пятилетний запрет на въезд в Украину, заявил, что приехал лечиться.

Воров в законе собираются депортировать в Грузию.

Как писала «Фраза», под Киевом обстреляли автомобиль, в котором находился известный криминальный авторитет Александр Лищенко.

Ранее в Ивано-Франковске средь бела дня расстреляли криминального авторитета.