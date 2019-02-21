Вооруженный ножом псих напал на людей в Китае: появилось видео очевидцев (18+)

В китайском городе Цзиань рано утром четверга, 21 февраля, вооруженный ножом псих прямо на улице напал на людей. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате кровавой резни пострадали не менее одиннадцати человек.

Полиция при поддержке обычных граждан уже задержала нападавшего мужчину.

Сообщается, что ему тридцать три года, ранее он лечился в местной психбольнице.

О погибших пока не сообщается. Всех пострадавших срочно госпитализировали.

Также уже появилось видео 18+ с места бойни, снятое очевидцами:

Как писала «Фраза», самый толстый житель Китая похудел на 142 кило и собирается скинуть еще.

Ранее в Китае нерадивые туристы обрушили мост.