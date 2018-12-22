Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Днепре двое рабовладельцев держали в неволе десятки людей

В Днепре двое рабовладельцев держали в неволе десятки людей

В Днепре местным правоохранителям удалось ликвидировать деятельность т.н. «реабилитационного центра», в котором в неволе содержались десятки людей. Как выяснили журналисты «Фразы», несчастных «рабов» заставляли бесплатно работать на стройках.

Как передает ГУ НП в Днепропетровской области, в начале декабря в полицию обратился 43-летний мужчина и заявил, что в августе текущего года его похитили двое неизвестных. По его словам, все это время, его и многих других мужчин держали в ужасных условиях и под угрозой физической расправы заставляли бесплатно работать на строительных объектах.

Сообщается, что в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий, полицейские вышли на «реабилитационный центр», в котором содержалось около 40 человек. Кроме того, правоохранителям удалось задержать организаторов «заведения» ‒ двоих мужчин возрастом 29-ти и 33-х лет.

Отмечается, что за похищение и незаконное лишение свободы, а также пытки людей и принуждение к неоплачиваемому труду, «рабовладельцам» грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Как писала «Фраза», под Киевом около тридцати голодных вьетнамцев сбежали из рабства.

Ранее в Одесской области освободили три десятка трудовых рабов.

Тэги: полиция, общество, Днепропетровская область, лишение свободы, строительство, рабство, криминал, рабочие, реабилитация, новости Украины

Комментарии

Колонка автора
21.12.18 09:44

Сейчас мы им покажем, кто в доме главный...

Автор: Игорь Куренков

Статьи

21.12.18 10:04

БТР-3: служба на благо Украины

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Киевлян массово «косит» новый вирус гриппа

Киевлян массово «косит» новый вирус гриппа
22.12.18 11:22
909
Последние новости
22.12.18 18:52

Порошенко официально утвердил переименование УПЦ МП
22.12.18 18:09

В Днепре двое рабовладельцев держали в неволе десятки людей
22.12.18 16:32

Политзаключенный в России Павел Гриб практически ослеп
22.12.18 15:06

В киевском супермаркете охранники жестоко избили посетителей
22.12.18 13:44

В Волынской области на скорости перевернулась переполненная маршрутка
22.12.18 12:16

На Виннитчине во время несения службы застрелился полицейский
22.12.18 11:22

Киевлян массово «косит» новый вирус гриппа
22.12.18 08:51

Всего за сутки от гриппа в Киеве скончались две женщины
22.12.18 08:41

В Африке разбился самолет с россиянами. Дело связывают с выборами
21.12.18 22:57

Кинотеатр Киев представил большую праздничную программу

Интервью

15.12.18 09:49

От насморка до реанимации. Интервью с отоларингологом о правильном лечении синусита и гайморита

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В Днепре двое рабовладельцев держали в неволе десятки людей
В Днепре двое рабовладельцев держали в неволе десятки людей
В Днепре двое рабовладельцев держали в неволе десятки людей
В Днепре двое рабовладельцев держали в неволе десятки людей
В киевском супермаркете охранники жестоко избили посетителей
В киевском супермаркете охранники жестоко избили посетителей
В Волынской области на скорости перевернулась переполненная маршрутка
В Волынской области на скорости перевернулась переполненная маршрутка
В Литве грузовик НАТО протаранил легковушку ‒ погибли молодые девушки
В Литве грузовик НАТО протаранил легковушку ‒ погибли молодые девушки
Народную декларацию о мире партии «Разумная сила» подписали 1 миллион украинцев
Народную декларацию о мире партии «Разумная сила» подписали 1 миллион украинцев
В Ровно стая собак держит в страхе целый микрорайон
В Ровно стая собак держит в страхе целый микрорайон
На Житомирщине, неосторожно покурив, сгорели два человека
На Житомирщине, неосторожно покурив, сгорели два человека
В Сербии поезд протаранил школьный автобус – есть погибшие
В Сербии поезд протаранил школьный автобус – есть погибшие
В Лондоне сняли на видео НЛО, напоминающий по форме гигантскую рыбу
В Лондоне сняли на видео НЛО, напоминающий по форме гигантскую рыбу
В Кривом Роге женщина с ребенком на руках выбросилась с десятого этажа
В Кривом Роге женщина с ребенком на руках выбросилась с десятого этажа
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.