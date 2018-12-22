В Днепре двое рабовладельцев держали в неволе десятки людей

В Днепре местным правоохранителям удалось ликвидировать деятельность т.н. «реабилитационного центра», в котором в неволе содержались десятки людей. Как выяснили журналисты «Фразы», несчастных «рабов» заставляли бесплатно работать на стройках.

Как передает ГУ НП в Днепропетровской области, в начале декабря в полицию обратился 43-летний мужчина и заявил, что в августе текущего года его похитили двое неизвестных. По его словам, все это время, его и многих других мужчин держали в ужасных условиях и под угрозой физической расправы заставляли бесплатно работать на строительных объектах.

Сообщается, что в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий, полицейские вышли на «реабилитационный центр», в котором содержалось около 40 человек. Кроме того, правоохранителям удалось задержать организаторов «заведения» ‒ двоих мужчин возрастом 29-ти и 33-х лет.

Отмечается, что за похищение и незаконное лишение свободы, а также пытки людей и принуждение к неоплачиваемому труду, «рабовладельцам» грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

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