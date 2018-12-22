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В киевском супермаркете охранники жестоко избили посетителей

В киевском супермаркете охранники жестоко избили посетителей

В Святошинском районе Киева на улице Борщаговской, 128 в супермаркете «Фора» произошло ЧП: сотрудники охранной фирмы избили посетителей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный».

Как отмечается, двое молодых людей не желали расплачиваться за товар, в результате чего сотрудники магазина вызвали охрану. Прибывшие сотрудники охранной фирмы вели себя агрессивно, после чего набросились на парней с кулаками, повалили их на пол и избивали ногами.

После избиения в магазине охранники вывели парней на улицу и продолжили расправу уже там.

Ранее «Фраза» сообщала, что в мае 2018 года охранник киевского ТРЦ избил ребенка только за то, что тот сидел в кафе без еды.

Напомним, в ноябре 2011 года в Днепре 33-летний охранник супермаркета поймал 40-летнего гражданина на краже и избил его. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

В декабре 2012 года охранник одного из супермаркетов Львова избил несовершеннолетнего.

В ноябре 2017 года в столичном супермаркете «Ашан», который находится на ул. Берковецкой, произошел неприятный случай. Охрана магазина задержала двоих несовершеннолетних девочек, а потом закрыла их в подсобке и обыскивала.

Тэги: Киев, общество, охрана, супермаркет, избиение

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