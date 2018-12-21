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Народную декларацию о мире партии «Разумная сила» подписали 1 миллион украинцев

Народную декларацию о мире партии «Разумная сила» подписали 1 миллион украинцев

Политическая партия «Разумная сила» собрала более 1 миллиона подписей граждан Украины под Народной декларацией о мире. Это дает надежду на мирное решение затянувшего вооруженного конфликта на Донбассе. Как сообщают «Версии», об этом заявил лидер партии — Александр Соловьев во время пресс-конференции, которая состоялась 21 декабря в информационном агентстве ГолосUA.

«Это колоссальная поддержка — 1 миллион подписей за мир! И это количество только растет. Мы будем добиваться того, чтобы власть услышала свой народ и прекратила бессмысленные смерти на Донбассе. Там те же украинцы, что и в Киеве! По обе стороны все хотят мира», — заявил Соловьев.

Он подчеркнул, что подписи собирались по всей стране — и на западе, и на юго-востоке.

«Общественные организации также приняли участие в подписании этой декларации. Нами было принято решение отправить декларацию тем партиям, которые сегодня находятся в парламенте. Мы обратились с просьбой подписать к Гриценко, Ляшко, направили декларацию Юлии Владимировне, ведь они заявляют о стремлении к миру, пусть подтвердят это стремление. Наш народ сегодня хочет мира. Однако все отмолчались», — рассказал Соловьев.

Он сообщил, что всего за несколько месяцев, с момента подписания в сентябре Народной декларации о мире, акция получила колоссальную поддержку. По словам политика, люди подписывали Народную декларацию на улицах, приходили в региональные офисы партии, подписывали декларацию на партийном сайте «Разумной силы», телефон горячей линии партии разрывался от вопросов, где подписать этот документ.

А. Соловьев уверен, что руководство страны и люди — это сегодня абсолютно не пересекающиеся миры: «Людям не безразлична судьба страны. Люди хотят мира в своих семьях и на улицах. В то время как народ оказывает нам всяческую поддержку, то власть уже не прикрываясь ставит нам палки в колеса».

Он призывал граждан Украины перестать бояться: «Скоро — президентские и парламентские выборы, которые дают нам шанс выкарабкаться из этой системы тотального прессинга и давления. Наша партия идет на выборы и будет нести ответственность за то, что происходит в нашей стране. Мы выступаем за то, чтобы в нашей стране наступил мир, чтоб украинцы жили в порядке и достатке».

На пресс-конференции также выступили заместители лидера партии «Разумная сила» Александр Савченко и Анна Левчук. Савченко в очередной раз напомнил о систематических угрозах партии со стороны спонсируемых властью националистических организаций: «Как только появилась Народная декларация о мире, документ сразу начали шельмовать, как и саму нашу партию. Власть всячески показывает, что подобные документы ей невыгодны. Ей выгодно воевать и зарабатывать на этом деньги». Политик считает, что о здравом смысле нынешнего руководства страны после этого не стоит даже говорить.

Ранее анонсировалось, что за Народную декларацию о мире отдали подписи более 500 тыс. граждан Украины.

В сентябре текущего года «Разумная сила» подписала с украинцами на неподконтрольных территориях Народную декларацию о мире.

Как напоминает издание, выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

 

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