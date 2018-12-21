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В Ровно стая собак держит в страхе целый микрорайон

В Ровно стая собак держит в страхе целый микрорайон

В Ровно целый микрорайон страдает от собак, которых сосед держит в частном дворе. Как выяснили журналисты «Фразы», агрессивные животные держат в страхе жителей нескольких многоэтажек, но изъять их у владельца непросто.

Одной из жертв этих собак стала 10-летняя девочка Ксения Глотова, которую псы кусали уже не один раз, сообщает ТСН.

Родители девочки написали заявление в полицию и хотят, чтобы собак у мужчины изъяли. В полиции составили админпротокол за ненадлежащий уход за животными, но забрать собак не могут. Это можно сделать только с разрешения самих владельцев животных. Пока же владельцу собаки грозит лишь штраф в 51 гривну.

Местные жители утверждают, что от собак с этого подворья страдают постоянно. Ворота на заборе часто не закрыты, а животных за ними не меньше пяти. Они бегают не привязанные и агрессивные. Люди упрекают владельца, что тот совсем не смотрит за животными, и подозревают, что собаки злые, потому что голодные.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Николаеве участились случаи нападений на людей бездомных собак.

Напомним также, что 7 января 2017 года в селе Кучаков Бориспольского района Киевской области четыре овчарки на смерть загрызли мужчину.

При этом это был не первый случай, когда эти псы нападали на людей.

9 января 2017 года в Херсонской области в городе Голая Пристань от нападения трех овчарок погиб 43-летний мужчина.

24 сентября на Львовщине нашли мертвой пропавшую днем ранее 9-летнюю Диану из села Тышица, на теле которой были обнаружены многочисленные раны от укусов животных.

В конце ноября 2017 года в Днепропетровской области две собаки насмерть загрызли женщину, которая шла на работу. Еще одна прохожая чудом выжила, потому что от животных ее отбили соседи.

В феврале 2018 года на Донбассе стая собак разорвала на куски девочку, которая шла со школы домой.

Тэги: общество, нападение, Ровно, собаки

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