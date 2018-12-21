В Сербии поезд протаранил школьный автобус – есть погибшие

В Сербии близ города Ниш произошло жуткое ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут поезд протаранил школьный автобус.

По данным местных СМИ, жертвами трагедии, которая произошла утром пятницы, 21 декабря, стали как минимум пять людей – двое взрослых и трое малышей. Еще три десятка детей были госпитализированы – их спасают врачи. Треть из них – в реанимации.

По данным местных правоохранителей, переезд не был снабжен шлагбаумом, а водитель автобуса, везший детей в школу, не успел проскочить перед едущим составом.

Как видно на видео с места ЧП, от сильного удара поезд сошел с рельсов, а школьный автобус буквально разорвало.

Как писала «Фраза», в результате крушения поезда в Марокко погибли люди.

Ранее в Турции на скорости под сотню километров в час разбился пассажирский поезд.