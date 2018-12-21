В Лондоне сняли на видео НЛО, напоминающий по форме гигантскую рыбу

Британские уфологи сообщили СМИ о том, что в Лондоне был замечен инопланетный летающий объект. Как выяснили журналисты «Фразы», НЛО был замечен ещё 5 октября текущего года, однако видео от очевидцев специалисты получили лишь сейчас.

Очевидцы и авторы видеоролика сообщили, что странный НЛО, который попал в кадр, напоминал огромную летающую по небу рыбу, сообщает vladtime.

Отметим, что подобный летающий объект пришельцев ранее замечали жители Аляски в конце июня этого года, тогда очевидцы назвали НЛО «рыбой-мутантом».

Ранее «Фраза» сообщала, что уфологи из США засекли НЛО в районе Бермудского треугольника.