На шахте в Чехии погибли горняки: появилось видео с места трагедии

Взрыв на шахте близ города Карвина в Чехии унес как минимум тринадцать жизней. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом медики спасают еще нескольких горняков, находившихся в эпицентре ЧП.

По данным местных СМИ, причиной взрыва на шахте ČSM-север стала утечка метана.

Известно, что в ночную смену тут работали двадцать три шахтера: лишь двое из них были гражданами Чехии (оба они погибли), остальные горняки имели польские паспорта.

Сейчас проходит расследование инцидента.

Также опубликовано видео с шахты.

Как писала «Фраза», в Донецкой области на шахте прогремел взрыв.

Ранее во Львовской области обвал на шахте заблокировал горняков.