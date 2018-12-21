В США самолет рухнул прямо на футбольное поле в парке – есть погибшие

В городе Атланта американского штата Джорджия легкомоторный самолет ​Cessna компании Chen Aircrafts упал прямо на футбольное поле в парке. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвами трагедии стали три человека, находившиеся на борту.

Как передают местные СМИ, самолет буквально разорвало на куски – уцелел лишь хвост машины.

Гулявшие тут люди чудом остались живы.

Уже известно, что самолет вылетел с аэродрома в округе Фултон по направлению в Мемфис.

Причины ЧП уточняются.

Как писала «Фраза», в Мексике самолет рухнул на жилой дом.

Ранее в США самолет врезался в центр детской терапии.