В США самолет рухнул прямо на футбольное поле в парке – есть погибшие

В городе Атланта американского штата Джорджия легкомоторный самолет Cessna компании Chen Aircrafts упал прямо на футбольное поле в парке. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвами трагедии стали три человека, находившиеся на борту.
Как передают местные СМИ, самолет буквально разорвало на куски – уцелел лишь хвост машины.
Гулявшие тут люди чудом остались живы.
Уже известно, что самолет вылетел с аэродрома в округе Фултон по направлению в Мемфис.
Причины ЧП уточняются.
Как писала «Фраза», в Мексике самолет рухнул на жилой дом.
Ранее в США самолет врезался в центр детской терапии.