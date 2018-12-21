Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В США самолет рухнул прямо на футбольное поле в парке – есть погибшие

В США самолет рухнул прямо на футбольное поле в парке – есть погибшие

В городе Атланта американского штата Джорджия легкомоторный самолет ​Cessna компании Chen Aircrafts упал прямо на футбольное поле в парке. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвами трагедии стали три человека, находившиеся на борту.

Как передают местные СМИ, самолет буквально разорвало на куски – уцелел лишь хвост машины.

Гулявшие тут люди чудом остались живы.

Уже известно, что самолет вылетел с аэродрома в округе Фултон по направлению в Мемфис.

Причины ЧП уточняются.

Как писала «Фраза», в Мексике самолет рухнул на жилой дом.

Ранее в США самолет врезался в центр детской терапии.

Тэги: США, самолет, авиакатастрофа, мир

Комментарии

Колонка автора
21.12.18 09:44

Сейчас мы им покажем, кто в доме главный...

Автор: Игорь Куренков

Статьи

21.12.18 10:04

БТР-3: служба на благо Украины

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Украина получила первые деньги от МВФ

Украина получила первые деньги от МВФ
21.12.18 11:22
250
Последние новости
21.12.18 11:37

В Киеве от тяжелой инфекции скончался младенец
21.12.18 11:22

Украина получила первые деньги от МВФ
21.12.18 11:09

Главный юрист УПЦ объяснил, почему решение Рады о переименовании церкви – абсурдно
21.12.18 11:01

Под Киевом перевернулась переполненная маршрутка. 8 человек забрала «скорая»
21.12.18 10:34

В Польше 11-летняя украинка родила непонятно от кого
21.12.18 10:16

На шахте в Чехии погибли горняки: появилось видео с места трагедии
21.12.18 09:47

В США самолет рухнул прямо на футбольное поле в парке – есть погибшие
21.12.18 09:39

Опубликован свежий рейтинг сильнейших футбольных сборных мира
21.12.18 09:11

Новости на «Прямом» ведущая читала одновременно на украинском языке и языке жестов
21.12.18 08:49

В пьяном ДТП на окраине Киева погибла женщина

Интервью

15.12.18 09:49

От насморка до реанимации. Интервью с отоларингологом о правильном лечении синусита и гайморита

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Под Киевом перевернулась переполненная маршрутка. 8 человек забрала «скорая»
Под Киевом перевернулась переполненная маршрутка. 8 человек забрала «скорая»
Под Киевом перевернулась переполненная маршрутка. 8 человек забрала «скорая»
Под Киевом перевернулась переполненная маршрутка. 8 человек забрала «скорая»
На шахте в Чехии погибли горняки: появилось видео с места трагедии
На шахте в Чехии погибли горняки: появилось видео с места трагедии
В США самолет рухнул прямо на футбольное поле в парке – есть погибшие
В США самолет рухнул прямо на футбольное поле в парке – есть погибшие
Новости на «Прямом» ведущая читала одновременно на украинском языке и языке жестов
Новости на «Прямом» ведущая читала одновременно на украинском языке и языке жестов
В пьяном ДТП на окраине Киева погибла женщина
В пьяном ДТП на окраине Киева погибла женщина
В Киеве копы устроили погоню за пьяным нарушителем – тот пошел на таран
В Киеве копы устроили погоню за пьяным нарушителем – тот пошел на таран
На Марсе удалось сфотографировать удивительно красивое снежное озеро
На Марсе удалось сфотографировать удивительно красивое снежное озеро
Отпустив сальную шутку в адрес журналиста, Путин таки пообещал жениться
Отпустив сальную шутку в адрес журналиста, Путин таки пообещал жениться
Закон о переименовании российской церкви в Украине — это шаг в защиту независимости, – Сергей Высоцкий
Закон о переименовании российской церкви в Украине — это шаг в защиту независимости, – Сергей Высоцкий
В ровенской больнице буйный пациент избил врачей и выпал из четвертого этажа
В ровенской больнице буйный пациент избил врачей и выпал из четвертого этажа
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.