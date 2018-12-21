Новости на «Прямом» ведущая читала одновременно на украинском языке и языке жестов

20 декабря программу «Репортер» на телеканале «Прямой» впервые провела Марина Лиферова, которая читала новости одновременно на украинском языке и языке жестов. Как выяснили журналисты «Фразы», пилотный выпуск «Репортера» вышел в эфир в 19.45 . Ведущая тексты новостей читала на двух языках, а реплики героев сюжетов подавала лишь на жестовом языке.

«Я родилась в семье глухих родителей. И я считаю, что сбылась мечта моей мамы, моего папы, всех моих знакомых, кто владеет жестовым языком. Я попробую одновременно говорить голосом и жестовым языком», — сказала накануне Марина Лиферова.

Введение в эфире «Прямой» перевода на язык жестов анонсировал генеральный продюсер телеканала Алексей Семенов. По его словам, подобная технология ведения одним человеком программы одновременно на двух языках применяется на телевидении впервые в Европе.

Другие программы также сопровождаются в привычном для телевидении формате — переводчик появляется в графическом окне в правом нижнем углу экрана.

Марина Лиферова уже более 11 лет возглавляет Союз переводчиков жестового языка и является одним из главных популяризаторов жестового языка в Украине. Вместе с другими переводчиками проводила флеш-мобы, курсы для глухих взрослых и детей. Марина рассказывает, что думает на своем родном жестовому языку. «Считаю себя билингвом», — рассказала она в одном из интервью.

Как сообщала «Фраза», 19 декабря 2018 года телеканал «Прямой» анонсировал начало выхода программ с переводом с синхронным переводом на язык жестов.