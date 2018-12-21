В пьяном ДТП на окраине Киева погибла женщина

Вечером четверга, 20 декабря, на Борщаговке в Киеве произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», авария случилась на проспекте Леся Курбаса прямо на остановке общественного транспорта.

Как передает «Информатор», тут автомобиль Mercedes A130 врезался в автобус 9-го маршрута.

Отмечается, что автобус выезжал с остановки общественного транспорта, когда в него на большой скорости влетел Mercedes.

В итоге, машина превратилась в груду металла — из нее спасатели вытащили погибшую сорокалетнюю женщину-пассажирку.

Также пострадал водитель. Он был пьян. Мужчина уверял, что тоже являлся пассажиром, но свидетели ДТП рассказали о том, что именно он управлял авто и попал в ДТП. Его госпитализировали.

В автобусе во время столкновения находились пассажиры, но они не пострадали.

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Как писала «Фраза», в Киеве автомобиль буквально протаранил маршрутку.

Ранее водители, устроившие массовое ДТП в центре Киева, вызвали негодование в Сети.