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Закон о переименовании российской церкви в Украине — это шаг в защиту независимости, – Сергей Высоцкий

Закон о переименовании российской церкви в Украине — это шаг в защиту независимости, – Сергей Высоцкий

Принятие закона относительно названий религиозных организаций, по которым должна быть переименована Украинская православная церковь Московского патриархата, — это шаг по защите украинской независимости. Об этом заявил народный депутат фракции «Народный фронт» Сергей Высоцкий с парламентской трибуны, сообщается на официальном сайте партии.

Среди соавторов законопроекта № 5309 — представители «Народного фронта» Игорь Бриченко, Сергей Высоцкий, Игорь Лапин. Законопроект поддержал Комитет по вопросам культуры и духовности, который возглавляет представитель НФ Николай Княжицкий.

Комментируя законопроект, Сергей Высоцкий подчеркнул, что Украина должна избегать использования тех методов, которые позволяют себе российские оккупанты в информационной и духовной сфере.

«Украина — не Россия. И даже когда мы сталкиваемся с российской агрессией — информационной и духовной, — мы не можем использовать те же методы, которые использует Россия. Мы не убиваем, не запрещаем, не арестовываем», — подчеркнул он.

Сергей Высоцкий сказал, что в Украине все люди могут исповедовать ту религию, которую они хотят, и идти к той конфессии, той церкви, к которой они привыкли идти.

«При этом каждой церкви: даже путинской церкви, даже церкви, патриарх которой присутствовал на заседании Совета нацбезопасности России по рассмотрению украинского церковного вопроса, даже церкви, патриарх которой был на последней коллегии Министерства обороны России как ее полноценный член — даже к той церкви мы должны иметь толерантность», — добавил народный депутат.

«Но эта церковь должна уважать украинскую суверенность и независимость», — уточнил представитель «Народного фронта».

«Если человек хочет идти в московскую церковь, он должен понимать, что идет в русскую православную церковь Украины. Не в московский патриархат, ни в украинскую церковь, а в церковь, патриарх которой действует против нашей государственности. Нужно, чтобы человек это понимал, видел в документах, в уставе, на вывесках», — подчеркнул Сергей Высоцкий.

«Поэтому переименование русских приходов в российские приходы, переименование так называемой украинской церкви на русскую — это нормальный шаг по защите нашей независимости», — подытожил он.

Верховная Рада поддержала законопроект № 5309 240-ю голосами. После этого народный депутат «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич сорвал с парламентской трибуны размещенный там фракцией «Народный фронт» плакат с надписью: «Агента Путина Медведчука — под суд» в результате чего началась потасовка, и спикер вынужден был закрыть утреннее пленарное заседание.

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