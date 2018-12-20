В ровенской больнице буйный пациент избил врачей и выпал из четвертого этажа

В ровенской городской больнице 26-летний пациент устроил дебош. Как выяснили журналисты «Фразы», он разбил плафоны, сломал нос санитарке, избил врача и выпрыгнул из окна четвертого этажа.

Мужчина был госпитализирован днем из-за судорожного приступа. Изначально он был вполне адекватным, общительным, но уже к вечеру с ним начали происходить непонятные вещи: начал бить плафоны, порезал себе руки стеклом и наводил ужас на все отделение, сообщает ТСН.

Медикам пришлось привязать мужчину к кровати, однако со временем ему удалось вырваться, после чего набросился на медиков. После этого он побежал в другую палату и вылез на карниз по ту сторону окна.

Прыгать он не стал, но все же не удержался и упал с высоты четвертого этажа. Лишь чудом он не ударился головой о бетонную конструкцию, потому и выжил. Пациента срочно доставили в реанимацию, теперь у него впереди месяцы лечения и реабилитации.

Ранее «Фраза» сообщала, что 4 августа 2017 года вечером в областной клинической психиатрической больнице Львова один из пациентов выбил окна, порезал себя стеклом и взял в заложники соседа по палате.