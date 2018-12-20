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Отпустив сальную шутку в адрес журналиста, Путин таки пообещал жениться

Отпустив сальную шутку в адрес журналиста, Путин таки пообещал жениться

Президент РФ Владимир Путин пообещал жениться. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал он это на ежегодной пресс-конференции в Москве.

Российский лидер ответил на вопрос журналиста о том, когда и на ком он собирается жениться.

Сперва Владимир Путин странно пошутил.

Обращаясь к журналисту, он спросил, женат ли тот — корреспондент ответил утвердительно. На это российский президент сказал: «Он женат, и хочет, чтобы мне было тоже так же, как ему». Зал поддержал подобную сальность смехом.

После этого Владимир Путин заявил: «Как порядочный человек, когда-то должен буду это сделать», чем вызвал радость у собравшихся.

Впрочем, на ком он собирается жениться, Владимир Путин не уточнил.

Как писала «Фраза», летом 2013 года Владимир Путин и Людмила Путина объявили, что их брак завершен.

Тэги: Владимир Путин, мир, свадьба, курьезы

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