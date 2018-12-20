В Раде «стенка на стенку» подрались нардепы

В четверг, 20 декабря, В Верховной Раде подрались народные депутаты. Как выяснили журналисты «Фразы», Юрий Береза напал на Нестора Шуфрича после того, как тот сорвал с парламентской трибуны плакат «Агента Путина Медведчука – под суд!»

После этого в зале парламента завязалась массовая потасовка в формате «стенка на стенку».

Через минуту страсти стихли, и нардепы разошлись по своим местам.

Драка начала после того, как Верховная Рада приняла закон о переименовании УПЦ в Русскую православную церковь в Украине.

Как писала «Фраза», на телеканале «Рада» подрались нардепы Барна и Левченко.