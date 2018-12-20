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На Сумщине учительница математики взяла в заложники школьников

На Сумщине учительница математики взяла в заложники школьников

В городе Шостка (Сумская область) 70-летняя учительница математики у себя в кабинете заперлась вместе с пятиклассниками и не выпускала их вплоть до приезда полиции. Как выяснили журналисты «Фразы», у детей началась паника, а семерым пришлось даже оказывать медицинскую помощь.

Учительница заперлась с детьми перед открытым уроком, на который пришла аттестационная комиссия. Она объясняет, что заперлась потому, что не хотела проходить аттестацию. «Я закрыла в этом случае на ключ дверь, чтобы уберечь детей от разборок администрации школы», — говорит педагог. Мол, ей уже 70, и в следующем году работать уже не будет, о чем предупреждала. Однако, по словам директора, это она слышит уже не первый год.

У многих детей был шок, у некоторых зашкаливало давление, началась рвота, тряслись руки. После пережитого школьники теперь боятся идти в школу, а их родители настаивают на том, что пока в здании будет находиться этот педагог, своих детей они в школу не отпустят. Родители уверены, что у женщины — проблемы с головой.

Сосед учительницы говорит, что странное поведение за ней замечалось и ранее. В частности, она избила одного соседа и ранила его жене голову сапкой лишь за то, что та стала на грань между огородами.

Заместитель руководителя управления образования Шосткинской РГА Любовь Волошко заявила, что по данному факту будет проведена проверка, после чего будут вынесены какие-то рекомендации.

Свою проверку проводит и полиция. Пока не ясно, уволят ли учительницу по итогам этих событий, но ее коллеги обещают, что с детьми она работать уже не будет.

Как бы то ни было, а после инцидента занятия в кабинете математики временно проводить не будут, а саму математику в расписании заменили другими предметами. Учительница, как и раньше, приходит на работу и сидит в кабинете за закрытыми дверями.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Виннице местная учительница школы № 15, ведущая младшие классы, запрещает своим ученикам ходить в храмы Украинской православной церкви.

Тэги: общество, школа, Шостка, Сумская область, Сумы

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