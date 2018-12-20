В Киеве пьяный охранник СТО сгорел прямо на рабочем месте

В Киеве на СТО сгорел пьяный 47-летний охранник. Как выяснили журналисты «Фразы», пожар вспыхнул ближе к полуночи среды, 19 декабря, по улице Хоткевича, 13 на Дарнице.

Как передает «Информатор», огонь вспыхнул в сторожке охранник, когда тот, напившись, спал.

Бедолага погиб на месте. Его тело из огня достали очевидцы.

Спасатели говорят, что будка охранника полностью сгорела. Пожар начался из-за неполадок находившейся в ней печки.

Как писала «Фраза», в Киеве заживо сгорел мужчина. Не обошлось без «боярышника».

Ранее в Киеве жуткой смертью погибла парализованная старушка.