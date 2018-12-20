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В Лондоне мужик с мачете набросился на людей

В Лондоне мужик с мачете набросился на людей

В среду, 19 декабря, в городе Лондон (Великобритания) произошел инцидент с использованием мачете ‒ огромного клинка с односторонней заточкой. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП не связано с проявлением терроризма.

Как передает The Telegraph, неизвестный мужчина, вооруженный ножом мачете, напал на людей в медицинском центре St Stephen’s Health Centre, расположенном в восточной части Лондона. Сообщается, что в результате атаки ножевые ранения получили 24-х и 33-летние мужчины, а так же 77-летняя женщина. По словам представителей Скотланд-Ярда, их жизни ничего не угрожает.

В свою очередь, полицейским удалось задержать нападавшего. По предварительным данным, нападение не связано с терроризмом. В настоящее время район ЧП оцеплен правоохранителями, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Как писала «Фраза», возле королевского дворца в Лондоне неизвестный напал на полицейских с мечом. Нечто похожее случилось и в Брюсселе.

Ранее в Бельгии исламист с мачете в руках напал на полицейских.

Тэги: полиция, жертвы, общество, Лондон, нападение, Великобритания, нож, мир, терроризм, ножевые ранения, атака

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