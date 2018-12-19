Николаевский подросток выкурил косяк прямо на балконе горсовета

Необычный инцидент произошел в Николаеве. Как выяснили журналисты «Фразы», тут местный подросток выкурил косяк травки прямо на балконе местного горсовета.

На снятом видеоролике молодой парень курит марихуану в разных локациях города, после чего заходит в городской совет и употребляет наркотики на его балконе.

Ролик сопровождается песней с ненормативной лексикой.

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Как писала «Фраза», в Канаде начали официально торговать травкой.

Ранее в Новой Зеландии легализовали марихуану. Но не для всех.