В Бразилии гигантский пожар испепелил целый город

В Бразилии в городе Манаус (штат Амазонас) бушевал гигантский пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», он сжег не менее шестисот домов, фактически превратив населенный пункт в пепел.

По предварительным данным, никто не погиб, но есть пострадавшие.

Пожар вспыхнул на окраине, где в лачугах ютились местные бедняки, после чего огонь перекинулся на другие районы города.

Очевидцы делятся видео огненной стихии.

Как писала «Фраза», в Австралии бушевали гигантские лесные пожары.

Ранее «самый масштабный пожар за последние двадцать лет» произошел в Черновцах.