В Бразилии гигантский пожар испепелил целый город

В Бразилии в городе Манаус (штат Амазонас) бушевал гигантский пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», он сжег не менее шестисот домов, фактически превратив населенный пункт в пепел.
По предварительным данным, никто не погиб, но есть пострадавшие.
Пожар вспыхнул на окраине, где в лачугах ютились местные бедняки, после чего огонь перекинулся на другие районы города.
Очевидцы делятся видео огненной стихии.
Как писала «Фраза», в Австралии бушевали гигантские лесные пожары.
Ранее «самый масштабный пожар за последние двадцать лет» произошел в Черновцах.