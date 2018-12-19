Основатель компании Tesla миллиардер Илон Маск открыл уникальный скоростной туннель под Лос-Анджелесом. Как выяснили журналисты «Фразы», его построили всего за год.

Проехавшись по туннелю, Илон Маск заявил: «Я думал, что это эпично. Для меня это было прозрение, что-то вроде: эта штука хорошо работает!»

Сообщается, что для проезда по туннелю автомобили оборудуют выдвижными боковыми колесами – они будут выдвигаться и убираться по необходимости. Ожидается, что подобные колеса могут быть изготовлены и для других автомобилей Tesla.

По туннелю под Лос-Анджелесом можно ехать со скоростью 240 километров в час. Также во всех туннелях будут оборудованы «постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов».

Данный проект реализовала основанная Илоном Маском в 2016 году компания The Boring Company. Его цена – десять миллиардов долларов. Строительство стартовало летом 2017 года.

Илон Маск планирует построить два тоннеля в Лос-Анджелесе, а также в столичном регионе на Восточном побережье. Туннели также могут появиться в Техасе и Сан-Франциско.

Как писала «Фраза», Илон Маск рассказал, как будет работать беспилотник Tesla, а также прикинул свои шансы слетать на Марс.