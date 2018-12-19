В Киеве таксист устроил кровавое ДТП из четырех авто

В Киеве на Харьковской площади ближе к полуночи вторника, 18 декабря, произошло кровавое ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут столкнулись сразу четыре машины.

В ДТП пострадали автомобили Renault Logan, Audi A3, Audi A6 и Opel Astra.

Как передает «Информатор», аварию устроило такси Uber – машина Renault, которая проскочила проспект Бажана на красный свет, спровоцировав ДТП.

От сильнейшего удара водитель такси вылетел из машины через лобовое стекло – его увезли в больницу.

Сообщается, что также пострадал водитель Audi A3.

Как писала «Фраза», в Киеве автомобиль буквально протаранил маршрутку.

Ранее водители, устроившие массовое ДТП в центре Киева, вызвали негодование в Сети.