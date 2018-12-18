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Филарет рассказал, чем будет заниматься после «объединительного собора»

Филарет рассказал, чем будет заниматься после «объединительного собора»

Лидер УПЦ (КП) Филарет рассказал, чем будет заниматься после «объединительного собора» по автокефалии, который состоялся в Киеве 15 декабря. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он поведал своим прихожанам во время проповеди во Владимирском кафедральном соборе на следующий день после мероприятия.

Комментируя «объединительный собор», Филарет заявил, что «мы создали законодательную базу для Верховной Рады, чтобы она приняла закон о том, что в Украине существует одна украинская православная церковь».

Он добавил, что «теперь мы ждем Томос от Вселенского патриарха, который нам дадут 6 января».

Также Филарет заявил, что после Томоса «обвинений в том, что мы раскольники, не каноничные, уже не будет».

По его словам, «раскольником будет тот, кто к нам не присоединится. А может и не стать, если присоединится к нам».

Комментируя свое положение в новой Православной украинской церкви, Филарет заявил, что «был избран предстоятель новой церкви – митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, но патриарх при этом остается». По его словам, «патриарх остается пожизненно и вместе с предстоятелем управляет ПЦУ».

Филарет сказал: «Когда нас признают как патриархат, вот тогда патриарх будет представлять украинскую церковь и извне. Чтобы нас признали патриархатом, нам нужно объединить все украинское православие».

Как сообщает СПЖ, ранее иерарх Константинопольского Патриархата архиепископ Телмисский Иов (Геча) сообщил, что Фанар считает Филарета бывшим митрополитом Киевским.

Как писала «Фраза», православные знают только одного Митрополита Киевского и всея Украины – Онуфрия: результаты опроса.

Сообщалось, что ПЦУ уже признали американцы, гомосексуалисты и греко-католики. С Папой пока не получилось.

Тэги: общество, УПЦ (КП), Филарет, томос, новости православия, новости Украины, ПЦУ

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