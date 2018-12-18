В Киеве водитель троллейбуса повздорил с пассажирами и полез за монтировкой

Во вторник, 17 декабря, в Соломенском районе Киева на остановке общественного транспорта на улице Гарматной произошел конфликт между водителем троллейбуса и пассажирами. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

На видео хорошо видно, что мужчина, стоя возле своего транспортного средства, ругался с пассажирами и при этом нецензурно выражался. А в конце видео он отправился в кабину, по всей видимости, за монтировкой.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале июня 2018 года водитель маршрутки напал на киевскую школьницу.

В августе в Обухове под Киевом водитель местной маршрутки напал на инвалида АТО.

В Днепропетровской области в городе Кривой Рог водитель одной из переполненных маршруток играл на планшете прямо во время движения.

7 ноября в Киеве водитель маршрутки выгнал из салона женщину с грудным ребенком на руках.

Также 7 ноября утром в Ровно водители маршруток устроили драку на глазах у своих пассажиров.

21 ноября в николаевской маршрутке № 163 произошла драка между водителем и пассажиром.

23 ноября в Киеве пассажиры маршрутки прямо на ходу принялись избивать водителя.