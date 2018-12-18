Появился трейлер Фестиваля фильмов ужасов Best Horror Shorts

В Сети появился трейлер Фестиваля короткометражных фильмов ужасов «Best Horror Shorts».

Как сообщала ранее «Фраза», 20 декабря в кинотеатрах Украины стартует Фестиваль короткометражного кино «Best Horror Shorts». «Best Horror Shorts» — это подборка жутких историй, каждая из которых поражает непредсказуемым сюжетом и неповторимой атмосферой. На экране зрителей ждут каннибалы, сумасшедшие дантисты, монстры охотящихся на людей и монстры, которые живут в людях, а также многое другое.

Раписание показа Best Horror Shorts в городах Украины можно найти по этой ссылке.