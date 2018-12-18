Появилось видео дерзкого вооруженного ограбления АЗС в Киеве

В Днепровском районе Киева на улице Освободителей, 8А произошло вооруженное ограбление автозаправки. Как выяснили журналисты «Фразы», преступление было совершено еще в пятницу, 14 декабря, но видео с места ЧП появилось лишь сейчас.

На видео видно, что налетчики приехали на заправку ночью, зашли в помещение кассы и напали на сотрудника. Угрожая ему электрошокером, бандиты забрали из кассы выручку.

Однако работники АЗС успели нажать тревожную кнопку и уже через несколько минут правоохранители прибыли на место ЧП и задержали налетчиков. У них были изъяты маски, ножи и пистолеты.

Один из задержанных полицией был взят под стражу, второму суд выбрал круглосуточный домашний арест. Обоим грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее «Фраза» сообщала, что в январе 2018 года в Одессе трое злоумышленников в балаклавах совершили дерзкое ограбление АЗС.