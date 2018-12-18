23 декабря во всех храмах УПЦ зачитают Обращение Священного Синода, посвященное раскольничьему «объединительному собору»

23 декабря 2018 года во время воскресной Литургии во всех храмах Украинской Православной Церкви верующим зачитают текст Обращения Священного Синода УПЦ о последних событиях в религиозной жизни Украины. Ка сообщили «Фразе» в Информационно-просветительском отделе, на это благословил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Обращением к архипастырям, пастырям, монашествующим и верующим Священный Синод принял во время экстренного заседания в Киево-Печерской Лавре 17 декабря.

В обращении говорится: «15 декабря 2018 г. в Киеве на территории Национального заповедника „София Киевская“ состоялся так называемый объединительный Собор, на котором было заявлено о создании новой церковной организации под названием „Православная Церковь Украины“, возникшей в результате объединения двух неканонических структур „Украинской Автокефальной Православной Церкви“ и „Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата“».

Это собрание, по мнению членов Синода, является объединением раскольников и к Украинской Православной Церкви не имеет никакого отношения.

«Для нашей Церкви по сути ничего не изменилось, поскольку раскольники так и остались в расколе, а Украинская Православная Церковь остается истинной Церковью Христовой в Украине. Никто в мире не подвергает сомнению действительность епископских и священнических рукоположений духовенства Украинской Православной Церкви и благодатность совершаемых в нашей Церкви Таинств, чего нельзя сказать о новообразованной структуре», — отмечается в обращении.

Также Синод с грустью отметил, что одним из инициаторов сегодняшних испытаний для УПЦ стал Константинопольский патриархат, который аргументирует свое право вмешиваться в церковные дела тем, что УПЦ когда-то находилась в его юрисдикции. «В связи с этим, хотели бы напомнить, что Русская Православная Церковь вынужденно провозгласила свою автокефалию вследствие измены Константинопольским Патриархатом православной веры и подписания унии с Римом на Ферраро-Флорентийском соборе в 1439 году, — подчеркивается в Обращении Синода УПЦ. — Эта духовная измена православной веры стала главной причиной отделения от Константинополя и Киевской Митрополии. Уния сделала надлом в церковных отношениях и вызвала недоверие, которые позже были усугублены тем, что на протяжении веков в самые трудные времена испытаний для Православия в наших землях от Константинопольской Церкви не было надлежащей пастырской опеки и помощи. Киевская Митрополия, будучи обессиленной от религиозного противостояния с униатами, опустошенной от войн, особенно после Брестской унии 1596 года, с целью сохранения православной веры вошла в состав Русской Православной Церкви в конце XVII века. Поэтому сегодня Константинопольский Патриархат не имеет никаких моральных и канонических прав вмешиваться во внутренние дела и духовную жизнь Украинской Православной Церкви. Более того, действия Константинопольского Патриархата уже привели к тому, что возможность восстановления единства православных в Украине отвергнута надолго, если не навсегда».

«Призываем всех верных чад нашей Церкви молиться за тех, кто не понимая этого, ненавидит нас и нашу Церковь. Пусть Господь им простит. А вы любите свою Церковь, любите нашу Родину Украину и делайте все для того, чтобы на нашей земле и среди нашего народа был мир, терпение, согласие и настоящая христианская любовь», — заключил Синод УПЦ.

На упомянутом заседании также приняли решение попросить Предстоятеля УПЦ сообщить Предстоятелям других Поместных Православных Церквей о результатах «объединительного собора» в Украине и других событиях в религиозной жизни страны.

Справка. В Украинской Православной Церкви по состоянию на конец 2018 года насчитывается 12 092 религиозные общины и 12 409 священнослужителей, а также 258 монастырей, в которых подвизается 4 501 монах.

Как сообщалось ранее, УПЦ отлучила двух священников, участвовавших в «объединительном соборе» по автокефалии.