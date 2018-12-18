В Коста-Рике турист случайно уронил телефон прямо в реку с крокодилами

В провинции Пунтаренас (государство Коста-Рика) иностранный турист случайно выронил из рук телефон, который упал в реку Тарколес, кишащую крокодилами. Как выяснили журналисты «Фразы», видео последствий инцидента стало вирусным.

Видеоролик, снятый другом «пострадавшего» туриста, был выложен в социальную сеть Instagram и за несколько дней набрал более 380 тысяч просмотров.

На кадрах видно, что гаджет упал на дно реки как раз в том месте, где сосредоточилось большое количество острорылых крокодилов. Это самый распространенный вид подобных рептилий, обитающих в Южной и Северной Америке.

Как писала «Фраза», в Питере обнаружен склад боеприпасов, который охранял живой крокодил.

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