В Одессе Деды Морозы по имени Тимур и Мустафа устроили драку. Не обошлось без «смотрящей» Снегурочки

В Одессе на улице Дерибасовской между двумя мужчинами, одетых в костюмы Дедов Морозов, произошел конфликт с рукоприкладством. Как выяснили журналисты «Фразы», не обошлось и без участия «мутной» Снегурочки.

Как передает интернет-издание «Думская», один из Дедов Морозов ‒ по имени Тимур ‒ участвовал в «фотосессии» с мужчиной, который на руках держал маленькую девочку. Не найдя «подходящего» прохожего, мужчина попросил другого Деда Мороза ‒ Мустафу ‒ сфотографировать их с Тимуром.

Сообщается, что от подобной просьбы Дед Мороз по имени Мустафа пришел в ярость и стал упрекать Тимура в том, что тот якобы осуществляет «недобросовестную конкуренцию». Со временем словесная перепалка переросла в драку, которую удалось заснять очевидцу.

Отмечается, что в какой-то момент к Тимуру подошла девушка, одетая в костюм Снегурочки и спросила, собирается ли тот платить. По его словам, эта «Снегурочка» является «смотрящей» по Дерибасовской и собирает «дань» с артистов в пользу кого-то из крупных городских чиновников-коррупционеров.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Как писала «Фраза», белорусские судмедэксперты создали фоторобот Деда Мороза.

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