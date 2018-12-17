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Медики рассказали об огромной угрозе вейпинга для подростков

Медики рассказали об огромной угрозе вейпинга для подростков

Популярность вейпинга (электронных сигарет) среди подростков растет. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким неутешительным выводам пришли специалисты американских Национальных институтов здоровья, опубликовавшие свой отчет.

В нем говорится, что число старшеклассников, уже пробовавших вейп в столь юном возресте, значительно выросло всего за один последний год.

По их словам, сегодня электронные сигареты – это реальная угроза для подрастающего поколения жителей США, да и вообще – для подростков во всем мире.

Исследователи говорят, что «подростков влечет яркий маркетинг, разнообразный набор вкусов и ароматов наполнителей и прочая реклама». При этом после электронных сигарет многие пробуют и настоящие.

Число подростков, пробовавших вейп, в 2018 году выросло с 27% до 37%.

Всего же только в США за год курильщиков электронных сигарет стало больше на 1,3 миллиона человек.

Ученые говорят, что испарения электронных сигарет содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, которые появляются в результате сжигания части испаряемой жидкости на спирали накаливания.

Кроме этого, как говорят врачи, вейпинг делает стенки артерий и вен более ломкими и приводить к сердечнососудистым заболеваниям.

Как писала «Фраза», ученые обнаружили опасное влияние электронных сигарет на ДНК.

Сообщалось, что вейп может вызвать астму у будущего ребенка.

Тэги: здоровье, мир, сигареты, курение, подростки, электронная сигарета

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