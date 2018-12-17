УПЦ отлучила двух священников, участвовавших в «объединительном соборе» по автокефалии

Двух священников УПЦ, участвовавших в «объединительном соборе» по автокефалии в Киеве, 15 декабря, отстранили от служения. Как выяснили журналисты «Фразы», такие санкции были введены Синодом УПЦ против Александра Драбинко и Симеона Шостацкого.

В понедельник, 17 декабря, было принято решение запретить служение Александру Драбинко и Симеону Шостацкому.

Как заявил управделами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, вместо Симеона Шостацкого архиереем Винницкой епархии стал викарий Киевской митрополии епископ Бородянский Варсонофий (в миру Василий Петрович Столяр).

Епископом Переяслав-Хмельницким, викарием Киевской Митрополии, вместо Александра (Драбинко), стал архимандрит Дионисий (Пилипчук).

Отмечается также, что церковные санкции коснуться и других священников и диаконов, принимавших участие в «объединительном соборе».

Как писала «Фраза», предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал, что теперь будет с митрополитом Онуфрием.

Видеоправда про «объединительный собор»: свезенные за счет власти и раскольников, без икон и молитв, неправославные.