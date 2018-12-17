Предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал, что теперь будет с митрополитом Онуфрием

Избранный на «объединительном соборе» предстоятелем Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал о том, что теперь будет с митрополитом Украинской православной церкви Онуфрием. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он рассказал в комментарии «1+1».

В частности, Епифаний сказал: «Вселенский патриарх адресовал письмо лично митрополиту Онуфрию, в котором было четко сказано, что после избрания предстоятеля объединенной церкви и митрополита Киевского, тот автоматически становится каноническим митрополитом Киевским».

Он добавил: «С этого времени, соответственно не может существовать двух митрополитов Киевских. Соответственно митрополит Онуфрий будет только митрополитом Русской православной церкви в Украине».

Также, по его словам, «приходы Московского патриархата находятся в лоне Русской православной церкви, имея украинскую регистрацию».

Как писала «Фраза», никаких УПЦ КП и УАПЦ на территории Украины больше не существует.

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