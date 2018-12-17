Известный интернет-новатор умер от передозировки наркотиков

В США в возрасте 35-лет скончался создатель видеороликов Vine и онлайн-игры HQ Trivia Колин Кролл. Как выяснили журналисты «Фразы», полиция сообщает, что причиной его смерти стала передозировка наркотиков.

Как пишет издание TMZ, Колин Кролл исчез накануне в воскресенье, 16 декабря.

В полицию позвонила его девушка. После поисков труп парня нашли в его квартире на Манхэттене: рядом, как говорят копы, «были найдены следы наркотиков и приспособления для их употребления».

Колин Кролл прославился еще в молодом возрасте: уже в 2007-2009 годах он был техническим руководителем компании Yahoo, а в 2013 голу стал генеральным директором сервиса Vine. В 2015 он занял должность исполнительного директора HQ Trivia.

Как писала «Фраза», ранее скончался известный театральный режиссер Эймунтас Някрошюс.

Также недавно умер легендарный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи.