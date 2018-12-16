Видеоправда про «объединительный собор»: свезенные за счет власти и раскольников, без икон и молитв, неправославные

Религиозный эксперт Александр Вознесенкий в своем ФБ сделал нарезку видео, посвященного т.н. «объединительному собору». Как выяснили журналисты «Фразы», эксперт нарезал видео из ответов людей журналисту Громадского, которые они давали 15 декабря возле Софии.

Подавляющее большинство отвечавших заявили, что их свозили священники и чиновники за счет государства и религиозных структур, отмечает эксперт. Некоторые из отвечавших прямо заявляли, что не являются православными, а некоторые прямо говорили, что в церковь не ходят.

Но даже при такой координации процессов, оказалось, что вместо ожидаемых 40 000 на площади, со слов журналиста, собралось около 5 000, пишет Вознесенский.

Как обратили внимание верующие, собрание возле собора св. Софии напоминало очередной первомай: люди, которые претендуют на то, что они являются сторонниками «единой церкви» пришли туда без икон и молитв, зато многие стояли с флагами.

Напомним, уже стали известны названия «новой» украинской православной церкви и титула Епифания.