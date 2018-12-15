Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит Онуфрий: Молодые украинцы — надежда нашей нации

Митрополит Онуфрий: Молодые украинцы — надежда нашей нации

14 декабря Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий на VI Церемонии награждения «Дети Украины — будущее нации» отметил талантливую молодежь страны. Как выяснили журнадисты «Фразы», Митрополит Онуфрий вручил подарки и награды детям, которые прославляют Украину во всем мире и являются победителями конкурсов и соревнований.

«Молодые украинцы — надежда нашей нации. Эта молодежь является красотой нашей земли, нашего народа. Это те люди, о которых говорят и те, кто живут в Украине, и те, кто живут за пределами Украины, граждане других государств. Они, видя этих прекрасных людей, эти таланты: спортивные, художественные, — проникаются уважением, любовью к нашей земле, к нашему народу», — сказал Предстоятель, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

Блаженнейший обратил внимание на выдающихся украинцев, которые являются примером для молодежи.

«Все народы, все люди, живут на земле определенный отрезок времени и одно поколение сменяет другое, новое поколение, и наша задача, наш долг сделать так, чтобы то поколение, которое нас сменит, было, по крайней мере, не хуже нас. Оно должно быть лучшим. Сегодня здесь собраны наши звезды, таланты, которые уже реализовали себя в жизни, и наши дети, которые хотят видеть пример, образец, который бы они наследовали и формировались», — сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ рассказал, каким должно быть соотношение таланта и труда для достижения успеха.

«Талант — это дар Божий, а труд — средство, с помощью которого человек развивает дар, которым он одарен от Бога. Работа преклоняет милость Божию к человеку, и этот талант развивается в человеке. Если человек талантлив, но не хочет работать над собой, он этот талант закапывает. А тот человек, который имеет талант и работает — к тому Бог близко, человеку Бог помогает и он становится совершенным», — отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий наградил соучредителя программы «Дети Украины — будущее нации» Владислава Багинского орденом преподобного Нестора Летописца I степени.

«В конце года мы награждаем детей, проявивших себя в различных конкурсах и соревнованиях. Это участники и призеры Олимпийских игр, „Евровидения“, „Славянского базара“. Это те люди, которые привезли в Украину крупные победы. Это те дети, которыми нужно гордиться. Сейчас такое время, когда важно давать молодежи ориентиры», — сказал Владислав Багинский.

Рок-музыкант Олег Карамазов получил от Блаженнейшего грамоту, выданную международной общественной организации «День Крещения Руси», руководителем которой он является. С грамотой «за усердные труды во славу Святой Церкви» Митрополит Онуфрий вручил организации памятный знак равноапостольного князя Владимира.

«Я рад в эти предпраздничные дни поздравить всех вас, пожелать добра и любви, и сказать спасибо всем людям организации „День Крещения Руси“ — это великие и замечательные украинские ученые, историки, учителя, врачи, спортсмены, музыканты, журналисты, предприниматели, это те люди , которые десять лет назад подарили нашей Родине, Украине и Киеву память о Дне Крещения Руси. Наверное, вы помните большие концерты, которые проходили на площадях, Крестные ходы ... Я хочу сказать всему православному народу Украины огромное спасибо. Да здравствует добро и любовь!», — сказал Олег Карамазов.

Музыкант призвал молодежь прислушиваться к себе и молиться.

«Важно православному человеку прислушаться к себе внутреннему и тогда ты (человек — ред.) поймешь, кто ты. Если молиться — ты найдешь силы на ту работу, на которую тебя Господь и отцы благословляют. Мне, как человеку достаточно взрослому, понятно, что через молитву, — дети, это я вам говорю, прежде всего: молитесь и просите — и получите. Любите детей, любите свои семьи. Любви! Аминь!», — пожелал лидер группы «Братья Карамазовы».

На программу «Дети Украины — будущее нации» поздравить участников и гостей церемонии пришли также Роман Вирастюк, Александр Крикун, звезды современной музыки: группы «Время и Стекло», «Сказка», Сергей Бабкин, Alekseev, Constantine, TAYANNA, Александр Пономарев, Влад Сытник, Oleynik, Тarabarova, Злата Огневич, группы «Один в каноэ», «PILIPS», «Братья Карамазовы».

«Дети Украины — будущее нации» — всеукраинская программа и мероприятие, в котором отличия получает новое поколение Украины: дети, сумевшие покорить не только Украину, но и Европу, мир, подняться на самые высокие ступени признания, покорив общество своим талантом и профессионализмом. Это дети, которые прославляют Украину во всем мире. Проект охватывает все регионы Украины. Лауреатов программы определяют путем экспертной оценки по достижениям претендента в текущем году в культуре, образовании и спорте.

Ранее сообщалось, что на VI Церемонии награждения «Дети Украины — будущее нации» абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу Александр Усик получил из рук Предстоятеля УПЦ орден преподобного Ильи Муромца I степени.

 

Тэги: общество, дети, Митрополит Онуфрий, новости православия, новости Украины

Комментарии

Колонка автора
15.12.18 08:55

Тошнотворная реклама и одуревшие хомячки

Автор: Дмитрий Факовский

Статьи

15.12.18 09:00

Фильм «Моя бабушка»: воплощённый 1937-й

Автор: Товарищ Краснов

Главная новость дня

Александр Усик ответил националистам: Я стану на сторону своей веры

Александр Усик ответил националистам: Я стану на сторону своей веры
15.12.18 13:18
743
Последние новости
15.12.18 17:50

На «объединительном соборе» избрали главу «автокефальной украинской церкви»
15.12.18 16:33

Под Житомиром разбился истребитель Су-27
15.12.18 15:12

В Киеве таки стартовал «объединительный собор». Не обошлось без «стилистики Путина»
15.12.18 14:24

Стало известно, почему сорвалось начало «объединительного собора»
15.12.18 13:29

Митрополит Онуфрий: Молодые украинцы — надежда нашей нации
15.12.18 13:18

Александр Усик ответил националистам: Я стану на сторону своей веры
15.12.18 12:58

Протесты «желтых жилетов» уже перекинулись из Европы на другой континент
15.12.18 10:48

В сеть «слили» интересные подробности грядущего «объединительного собора»
15.12.18 09:14

Под завалами разрушенного странным взрывом дома в Фастове нашли погибших
14.12.18 22:30

В австрийском католическом соборе устроили сатанинское представление

Интервью

15.12.18 09:49

От насморка до реанимации. Интервью с отоларингологом о правильном лечении синусита и гайморита

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Митрополит Онуфрий: Молодые украинцы — надежда нашей нации
Митрополит Онуфрий: Молодые украинцы — надежда нашей нации
Митрополит Онуфрий: Молодые украинцы — надежда нашей нации
Митрополит Онуфрий: Молодые украинцы — надежда нашей нации
Под завалами разрушенного странным взрывом дома в Фастове нашли погибших
Под завалами разрушенного странным взрывом дома в Фастове нашли погибших
В австрийском католическом соборе устроили сатанинское представление
В австрийском католическом соборе устроили сатанинское представление
В Великобритании «желтые жилеты» провели первую серьезную акцию
В Великобритании «желтые жилеты» провели первую серьезную акцию
Православные провели молебен-протест под стенами Рады
Православные провели молебен-протест под стенами Рады
Толпа голых парней устроила пробежку в самом центре Киева
Толпа голых парней устроила пробежку в самом центре Киева
Украинский десантник объяснил, зачем нацепил нацистский шеврон на встрече с Порошенко
Украинский десантник объяснил, зачем нацепил нацистский шеврон на встрече с Порошенко
Мощный взрыв раскурочил половину подъезда в одном из домов под Киевом
Мощный взрыв раскурочил половину подъезда в одном из домов под Киевом
Возле одного из столичных кладбищ произошло кровавое ДТП
Возле одного из столичных кладбищ произошло кровавое ДТП
В Сети началось голосование за талисман Киева
В Сети началось голосование за талисман Киева
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.