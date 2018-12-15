Под завалами разрушенного странным взрывом дома в Фастове нашли погибших

В городе Фастов (Киевская область) сформирована комиссия техногенно-экологической безопасности, которая займется установлением причины взрыва в многоквартирном доме, повлекшим человеческие жертвы. Как выяснили журналисты «Фразы», предварительная версия о детонации бытового газа поставлена под сомнение.

Как передает пресс-служба Киевоблгаза, после взрыва сотрудники предприятия обследовали внешнее газовое оборудование и не обнаружили каких-либо повреждений. При осмотре частично разрушенной части дома было установлено, что взрывом разрушены спальные комнаты на третьем, четвертом и пятом этажах, где отсутствует газовое оборудование.

В свою очередь, пресс-служба ГСЧС заявила о завершении поисково-спасательных работ на месте ЧП. Сообщается, что в результате взрыва погибло два человека, тела которых были обнаружены под завалами. Всего к ликвидации последствий инцидента привлекались 204 человека и 42 единицы техники.

В настоящее время дом частично подключен к электро- и водоснабжению, планируется подключение к газоснабжению (кроме аварийного подъезда).

Как писала «Фраза», мощный взрыв раскурочил половину подъезда в одном из домов под Киевом.

Ранее в Киеве в квартире одного из домов прогремели несколько взрывов, после чего начался пожар.