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Под завалами разрушенного странным взрывом дома в Фастове нашли погибших

Под завалами разрушенного странным взрывом дома в Фастове нашли погибших

В городе Фастов (Киевская область) сформирована комиссия техногенно-экологической безопасности, которая займется установлением причины взрыва в многоквартирном доме, повлекшим человеческие жертвы. Как выяснили журналисты «Фразы», предварительная версия о детонации бытового газа поставлена под сомнение.

Как передает пресс-служба Киевоблгаза, после взрыва сотрудники предприятия обследовали внешнее газовое оборудование и не обнаружили каких-либо повреждений. При осмотре частично разрушенной части дома было установлено, что взрывом разрушены спальные комнаты на третьем, четвертом и пятом этажах, где отсутствует газовое оборудование.

В свою очередь, пресс-служба ГСЧС заявила о завершении поисково-спасательных работ на месте ЧП. Сообщается, что в результате взрыва погибло два человека, тела которых были обнаружены под завалами. Всего к ликвидации последствий инцидента привлекались 204 человека и 42 единицы техники.

В настоящее время дом частично подключен к электро- и водоснабжению, планируется подключение к газоснабжению (кроме аварийного подъезда).

Как писала «Фраза», мощный взрыв раскурочил половину подъезда в одном из домов под Киевом.

Ранее в Киеве в квартире одного из домов прогремели несколько взрывов, после чего начался пожар.

Тэги: газ, жертвы, общество, взрыв, дом, Фастов, погибшие, Киевская область, пожарные, подъезд, новости Украины

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Под завалами разрушенного странным взрывом дома в Фастове нашли погибших
Под завалами разрушенного странным взрывом дома в Фастове нашли погибших
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