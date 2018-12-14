В Великобритании «желтые жилеты» провели первую серьезную акцию

В городе Лондон (Великобритания) прошла первая крупная акция участников т.н. движения «желтых жилетов». Как выяснили журналисты «Фразы», митингующие заблокировали Вестминстерский мост.

Как передает «Газета.ru», сторонники выхода Великобритании из состава ЕС (т.н. Brexit), одетые в желтые светоотражающие жилеты, заблокировали знаменитый арочный мост через Темзу, в результате этого на проезжей части образовалась «пробка».

Сообщается, что подоспевшие на место инцидента полицейские не стали препятствовать «желтым жилетам», а лишь разняли внезапно возникшую драку между участником митинга и прохожим.

Позднее в социальной сети Twitter появилось видео, снятое очевидцем митинга Майком Сатерлендом.

Pro-brexit protest at Westminster Bridge brings traffic to a standstill. pic.twitter.com/YfJ0YSz1JK — Mike Sutherland ???????????????????????????? (@vern_cotter) 14 декабря 2018 г.

Как писала «Фраза», пока во Франции пытаются подавить восстание «желтых жилетов», протесты вспыхнули в Бельгии и Нидерландах.

Ранее в СБУ рассказали, почему на акции протеста в Париже «засветился» флаг «ДНР».