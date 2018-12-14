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Православные провели молебен-протест под стенами Рады

Православные провели молебен-протест под стенами Рады

В пятницу, 14 декабря, сотни православных провели молебен-протест под стенами Верховной Рады. Как выяснили журналисты «Фразы», верующие выступили против вмешательства государства в церковные дела.

Как передает портал СПЖ, под парламентом православные читали акафист «Нерушимая стена», выражая «протест против вмешательства власти во внутренние дела церкви».

Напомним, в субботу, 15 декабря, должен состояться назначенный президентом Украины Петром Порошенко «объединительный собор» по автокефалии.

Как писала «Фраза», патриарх Кирилл обратился к папе Римскому и генсеку ООН по поводу ситуации вокруг УПЦ.

Ранее синод УПЦ заявил, что «объединительный собор» по автокефалии – незаконен.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, новости православия, УПЦ, новости Украины

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