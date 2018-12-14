Украинский десантник объяснил, зачем нацепил нацистский шеврон на встрече с Порошенко

Украинский десантник, оказавшийся на фото рядом с президентом Петром Порошенко с нацистским шевроном танковой дивизии СС «Мертвая голова», объяснил, что это было. Как выяснили журналисты «Фразы», видео с извинениями появилось в «Фейсбуке» командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Десантник объяснил свой странный поступок «неосведомленностью в вопросах геральдики».
На видео он извинился за то, что сделал: «Я думал, что этот символ — всего лишь разновидность пиратского флага».
Также на видео другие десантники говорят, что их товарищ «прекрасный солдат и патриот Украины».
Скандальное фото было сделано в начале декабря.
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